Déployez Odysseus en un clic.
Espace de travail IA auto-hébergé pour le chat, les agents, la recherche approfondie, la mémoire, les documents et les e-mails — le tout fonctionnant sur votre propre VPS.
Sélectionnez un forfait VPS pour Odysseus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Odysseus
Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met les outils de chat, d'agent, de recherche et d'écriture que vous attendez de ChatGPT ou Claude sur votre propre serveur. Il regroupe un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un environnement d'exécution d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un Cookbook de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage IA.
L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS garde chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout autre point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Odysseus
Discuter avec n'importe quel modèle
Connecter vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou tout point de terminaison compatible OpenAI depuis une interface de chat unifiée.
Exécution de l'agent
Un agent basé sur l'opencode est livré avec des outils MCP, web, de fichier, de shell, de compétences et de mémoire afin qu'il puisse exécuter des tâches complètes de bout en bout.
Recherche approfondie
Les recherches en plusieurs étapes collectent, lisent et synthétisent des sources en un rapport visuel que vous pouvez parcourir et exporter.
Livre de recettes de modèles
Analyse le matériel disponible, recommande les modèles GGUF, FP8 et AWQ qui correspondent réellement, puis les télécharge et les sert en un clic.
Mémoire persistante & Compétences
La récupération de vecteurs et de mots-clés basée sur ChromaDB confère à l'agent une mémoire à long terme et des compétences réutilisables qui survivent aux redémarrages.
Documents, Notes et Courrier
Éditeur Markdown multi-onglets, notes, tâches, calendrier CalDAV et boîte de réception IMAP/SMTP avec tri par IA dans un seul espace de travail.
Pourquoi exécuter Odysseus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.