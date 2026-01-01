Déployez October CMS en un clic.
CMS PHP auto-hébergé basé sur le framework Laravel pour la création de sites web et d'applications web modernes et flexibles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec October CMS
October CMS est un système de gestion de contenu moderne basé sur le framework PHP Laravel. Conçu pour les développeurs et les équipes de contenu, il combine une interface d'administration épurée avec une architecture de thèmes et de plugins puissante, ce qui facilite la création de sites web personnalisés et d'applications web de toute complexité.
L'auto-hébergement d'October CMS sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu, de vos thèmes et de vos plugins, sans frais par site ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec la prise en charge de MySQL et MariaDB, un riche écosystème de plugins communautaires et une base de code conviviale pour les développeurs, il s'adapte à tout, des blogs simples aux plateformes multipages sophistiquées.
Caractéristiques principales de October CMS
Laravel Fondation
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant l'ORM Eloquent, l'interface en ligne de commande Artisan et des conventions familières qui rendent la personnalisation et l'extension simples pour les développeurs PHP.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires et officiels couvrant les formulaires, le SEO, les galeries et l'authentification sans écrire de code personnalisé.
Éditeur visuel de backend
Gérez les pages, les mises en page, les partiels et les blocs de contenu via une interface d'administration intuitive sans modifier les fichiers directement sur le serveur.
Système de thème flexible
Créez ou personnalisez des thèmes en utilisant le templating Twig et des configurations de composants définies en YAML qui séparent clairement la présentation de la logique applicative.
API de contenu headless
Exposez du contenu via des points de terminaison d'API REST pour alimenter des front-ends sans tête parallèlement aux pages traditionnelles rendues côté serveur à partir de la même installation.
Pourquoi exécuter October CMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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