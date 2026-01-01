Déployez NZBHydra2 avec une installation en un clic.
Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point d'accès API Newznab unique et unifié.
Sélectionnez un forfait VPS pour NZBHydra2
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NZBHydra2
NZBHydra2 est un moteur de méta-recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.
L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui fonctionnent réellement.
Caractéristiques principales de NZBHydra2
Point d'accès Newznab unifié
Regroupe des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.
Déduplication inter-fournisseurs
Reconnaît les doublons de versions parmi les indexeurs, les classe selon vos règles de priorité et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.
Mise en cache et statistiques de recherche
Met en cache les recherches récentes et suit le taux de réussite par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus efficaces.
Filtrage flexible des résultats
Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie empêchent les versions de mauvaise qualité d'atteindre votre pipeline d'automatisation Arr.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes optionnels par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans que leurs visibilités ne se chevauchent.
Pourquoi exécuter NZBHydra2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic