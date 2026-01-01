Déployez NoteDiscovery en un clic.
Base de connaissances Markdown auto-hébergée avec vue graphique, liens retour et intégration d'IA intégrée via MCP.
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Ce que vous pouvez construire avec NoteDiscovery
NoteDiscovery est une application légère et auto-hébergée de prise de notes et de base de connaissances qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown bruts sur le disque — sans base de données, sans services externes, sans dépendance à un fournisseur. L'éditeur prend en charge la prévisualisation en direct, les mathématiques LaTeX, les diagrammes Mermaid, les blocs de code avec coloration syntaxique et la sauvegarde automatique. Une vue graphique interactive visualise les connexions entre les notes via des wikiliens, et un panneau de rétroliens montre quelles notes font référence à celle en cours — le flux de travail de pensée connectée qui rend des outils comme Obsidian populaires, disponible entièrement sur votre propre serveur.
Un serveur MCP (Model Context Protocol) intégré permet aux assistants IA comme Claude et Cursor d'interroger et de mettre à jour vos notes directement, faisant de NoteDiscovery l'une des rares applications de notes auto-hébergées avec une intégration native d'agents IA prête à l'emploi.
Caractéristiques principales de NoteDiscovery
Vue graphique et rétroliens
Visualisez les connexions entre les notes sous forme de graphique interactif et voyez quelles notes font référence à celle-ci — facilitant la navigation dans une base de connaissances en pleine croissance.
Serveur MCP intégré
La prise en charge native du protocole de contexte de modèle permet aux assistants IA comme Claude et Cursor de lire et d'écrire vos notes directement, sans plugins supplémentaires ni configuration.
Éditeur Markdown enrichi
Aperçu en direct, rendu mathématique LaTeX, diagrammes Mermaid, coloration syntaxique pour plus de 50 langages, et édition en écran partagé dans une seule interface basée sur un navigateur.
Partage public de notes
Générez une URL partageable protégée par un jeton avec un code QR pour n'importe quelle note, afin de pouvoir partager des pages individuelles sans exposer l'intégralité de la base de connaissances.
Support de dessin et de médias
Intégrez des images, de l'audio, de la vidéo et des PDF avec un aperçu intégré, et créez des croquis directement dans l'application, enregistrés au format PNG, à côté de vos notes Markdown.
Pourquoi exécuter NoteDiscovery sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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