NoteDiscovery est une application légère et auto-hébergée de prise de notes et de base de connaissances qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown bruts sur le disque — sans base de données, sans services externes, sans dépendance à un fournisseur. L'éditeur prend en charge la prévisualisation en direct, les mathématiques LaTeX, les diagrammes Mermaid, les blocs de code avec coloration syntaxique et la sauvegarde automatique. Une vue graphique interactive visualise les connexions entre les notes via des wikiliens, et un panneau de rétroliens montre quelles notes font référence à celle en cours — le flux de travail de pensée connectée qui rend des outils comme Obsidian populaires, disponible entièrement sur votre propre serveur.

Un serveur MCP (Model Context Protocol) intégré permet aux assistants IA comme Claude et Cursor d'interroger et de mettre à jour vos notes directement, faisant de NoteDiscovery l'une des rares applications de notes auto-hébergées avec une intégration native d'agents IA prête à l'emploi.