Déployez Nightlio en un clic.
Un suivi d'humeur et un journal quotidien auto-hébergé axé sur la confidentialité — une alternative open-source à Daylio pour votre VPS.
Sélectionnez un forfait VPS pour Nightlio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nightlio
Nightlio est une application auto-hébergée d'enregistrement d'humeur et de journal quotidien, conçue comme une alternative gratuite et axée sur la confidentialité aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal formatées en Markdown, étiquetez les entrées avec des groupes personnalisables, et examinez les tendances via des vues calendaires, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les navigateurs de bureau et mobiles.
Faire fonctionner Nightlio sur votre propre VPS permet de conserver chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement apparaître entre vous et vos propres données.
Caractéristiques principales de Nightlio
Suivi quotidien de l'humeur
Enregistrez votre humeur sur une échelle de cinq points d'un simple toucher et observez les tendances émerger au fil des jours, des semaines et des mois.
Journalisation Markdown
Joignez des notes Markdown riches à chaque entrée avec des en-têtes, des listes et des liens pour une réflexion riche en contexte.
Groupes de balises personnalisés
Créez vos propres catégories telles que sommeil, productivité ou social et étiquetez les entrées pour découvrir ce qui influence votre humeur.
Calendrier et séries
Parcourez l'historique de votre humeur dans une vue calendrier et restez motivé grâce au suivi intégré des séries de journalisation.
Statistiques éclairantes
Passez en revue l'humeur moyenne au fil du temps, les graphiques de distribution de l'humeur et les succès gamifiés qui récompensent la tenue régulière d'un journal.
Stockage SQLite
Toutes les entrées se trouvent dans un seul fichier SQLite sur votre VPS, facile à sauvegarder, à déplacer entre les serveurs ou à exporter à tout moment.
Pourquoi exécuter Nightlio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki, avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web