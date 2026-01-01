NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles sur GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus étoilé disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.

L'auto-hébergement de NextChat garde vos clés API et l'historique de vos conversations privés. L'accès peut être verrouillé avec un code de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.