Déployez NextChat en un clic.
Interface utilisateur de chat IA auto-hébergée prenant en charge OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs via une interface soignée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NextChat
NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles sur GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus étoilé disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.
L'auto-hébergement de NextChat garde vos clés API et l'historique de vos conversations privés. L'accès peut être verrouillé avec un code de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.
Caractéristiques principales de NextChat
Prise en charge multi-fournisseurs
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs à partir d'une interface utilisateur unique sans changer d'outils.
Bibliothèque d'invites intégrée
Des centaines d'invites système prédéfinies pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.
Protection par code d'accès
Restreignez l'accès à votre instance avec un code d'accès, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lors d'un déploiement public.
Aucune base de données requise
Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, ce qui rend le déploiement et la maintenance minimaux.
Rendu Markdown et code
Les réponses s'affichent avec une prise en charge complète du Markdown, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les formules LaTeX et le HTML intégré.
Prise en charge de l'extension MCP
Activer le Protocole de Contexte de Modèle (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.
Pourquoi exécuter NextChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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