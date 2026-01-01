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Interface utilisateur de chat IA auto-hébergée prenant en charge OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs via une interface soignée.

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KVM 1
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NextChat

NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles sur GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus étoilé disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.

L'auto-hébergement de NextChat garde vos clés API et l'historique de vos conversations privés. L'accès peut être verrouillé avec un code de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NextChat

Prise en charge multi-fournisseurs

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs à partir d'une interface utilisateur unique sans changer d'outils.

Bibliothèque d'invites intégrée

Des centaines d'invites système prédéfinies pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.

Protection par code d'accès

Restreignez l'accès à votre instance avec un code d'accès, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lors d'un déploiement public.

Aucune base de données requise

Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, ce qui rend le déploiement et la maintenance minimaux.

Rendu Markdown et code

Les réponses s'affichent avec une prise en charge complète du Markdown, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les formules LaTeX et le HTML intégré.

Prise en charge de l'extension MCP

Activer le Protocole de Contexte de Modèle (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.

Pourquoi exécuter NextChat sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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