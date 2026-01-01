Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection de musique en streaming depuis n'importe quel appareil, à la manière de Spotify. L'application scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, dont DSub, Symfonium et Feishin. Navidrome prend en charge plusieurs utilisateurs, ce qui permet à chaque auditeur de disposer de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome vous assure un accès permanent à tous les albums que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des fermetures de service. Pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio, et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.