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KVM 1
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Navidrome

Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection de musique en streaming depuis n'importe quel appareil, à la manière de Spotify. L'application scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, dont DSub, Symfonium et Feishin. Navidrome prend en charge plusieurs utilisateurs, ce qui permet à chaque auditeur de disposer de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome vous assure un accès permanent à tous les albums que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des fermetures de service. Pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio, et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Navidrome

Compatible API Subsonic

Fonctionne avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, afin que vous puissiez choisir votre lecteur préféré sans être lié à un client propriétaire.

Support Multi-formats

Diffuse des MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.

Analyse automatique de la bibliothèque

Scanne automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour au fur et à mesure que vous ajoutez des fichiers.

Écoute multi-utilisateur

Chaque utilisateur dispose de listes de lecture indépendantes, de notes étoilées et d'un historique d'écoute sur un serveur partagé sans interférer avec les autres.

Scrobbling Last.fm

Suit votre historique d'écoute vers Last.fm et ListenBrainz automatiquement, maintenant à jour vos nombres d'écoutes et votre profil musical.

Pourquoi exécuter Navidrome sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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