Déployez Navidrome en un clic.
Serveur de streaming musical léger auto-hébergé qui diffuse votre collection personnelle partout via un navigateur ou des applications compatibles Subsonic.
Sélectionnez un forfait VPS pour Navidrome
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Navidrome
Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous permet d'accéder à votre propre collection de musique en streaming depuis n'importe quel appareil, à la manière de Spotify. L'application scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, dont DSub, Symfonium et Feishin. Navidrome prend en charge plusieurs utilisateurs, ce qui permet à chaque auditeur de disposer de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.
L'auto-hébergement de Navidrome vous assure un accès permanent à tous les albums que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des fermetures de service. Pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio, et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.
Caractéristiques principales de Navidrome
Compatible API Subsonic
Fonctionne avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, afin que vous puissiez choisir votre lecteur préféré sans être lié à un client propriétaire.
Support Multi-formats
Diffuse des MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.
Analyse automatique de la bibliothèque
Scanne automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour au fur et à mesure que vous ajoutez des fichiers.
Écoute multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture indépendantes, de notes étoilées et d'un historique d'écoute sur un serveur partagé sans interférer avec les autres.
Scrobbling Last.fm
Suit votre historique d'écoute vers Last.fm et ListenBrainz automatiquement, maintenant à jour vos nombres d'écoutes et votre profil musical.
Pourquoi exécuter Navidrome sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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