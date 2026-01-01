Déployez MySpeed en un clic.
Outil de suivi de test de vitesse internet auto-hébergé qui exécute des tests automatisés et visualise l'historique de votre connexion au fil du temps.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MySpeed
MySpeed est un outil de surveillance de test de vitesse léger et auto-hébergé qui suit en permanence les performances de votre connexion internet. Il exécute des tests de vitesse automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.
Au-delà des mesures brutes, MySpeed propose des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour une intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.
Caractéristiques principales de MySpeed
Tests de vitesse automatisés
Planifiez des tests récurrents à l'aide d'expressions cron afin que la qualité de votre connexion soit surveillée en continu sans intervention manuelle.
Plusieurs fournisseurs de tests
Choisissez entre Ookla, LibreSpeed et Cloudflare comme backend de test de vitesse pour obtenir des résultats précis et comparables du fournisseur en qui vous avez confiance.
Graphiques historiques
Visualisez les tendances de téléchargement, d'envoi et de ping sur des plages de temps configurables pour repérer les schémas de dégradation et tenir votre FAI responsable.
Notifications de santé
Recevez des alertes par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram lorsque votre connexion tombe en dessous des seuils définis.
Métriques Prometheus
Exportez les résultats des tests de vitesse sous forme de métriques Prometheus pour les intégrer aux tableaux de bord Grafana, aux côtés de votre autre surveillance d'infrastructure.
Pourquoi exécuter MySpeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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