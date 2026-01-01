Déployez Multi-Scrobbler en un clic.
Hub de scrobbling auto-hébergé qui suit les écoutes de musique depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler connecte tous les endroits où vous écoutez de la musique avec tous les services qui la suivent. Au lieu de s'appuyer sur le scrobbling intégré de chaque application musicale — qui est entièrement absent de Plex et Jellyfin, et fragmenté entre les clients YouTube Music, Deezer et Subsonic — Multi-Scrobbler centralise chaque lecture dans un seul pipeline. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.
L'auto-hébergement sur votre VPS maintient le scrobbler en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 à côté de vos autres services multimédias, avec des URL de rappel OAuth publiques que Spotify et Last.fm peuvent atteindre. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Multi-Scrobbler
Couverture universelle des sources
Suit les écoutes depuis Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, les clients Subsonic, et plus de 25 autres lecteurs de musique dans un flux unique.
Plusieurs cibles de scrobble
Transmet chaque écoute à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.
Tableau de bord d'état en direct
L'interface utilisateur web affiche les titres en cours de lecture, les scrobbles récents et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.
Dédoublonnage intelligent
Détecte les écoutes en double signalées par plusieurs sources lisant le même morceau et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.
Notifications de webhook
Envoie les mises à jour et les erreurs de lecture en cours vers Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise afin que vous détectiez les intégrations défectueuses sans consulter le tableau de bord.
Pourquoi exécuter Multi-Scrobbler sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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