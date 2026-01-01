mStream est un serveur de streaming musical léger, basé sur Node.js, conçu pour mettre votre collection en ligne avec une configuration minimale. Il suffit de déposer votre musique dans le volume de la bibliothèque et mStream la scanne, l'indexe et la diffuse automatiquement via un lecteur web réactif et épuré — ainsi que des applications natives iOS et Android qui utilisent la même API backend pour une écoute hors ligne et une lecture sans interruption sur mobile.

L'auto-hébergement de mStream sur un VPS vous offre un accès privé et permanent à votre bibliothèque musicale depuis n'importe quel appareil, sans les limites de stockage, les restrictions d'appareils ou les tracas de licence des services de streaming commerciaux. Le mode public par défaut privilégie une utilisation immédiate ; des comptes par utilisateur peuvent être ajoutés via l'interface d'administration une fois que vous décidez d'exposer le serveur publiquement.