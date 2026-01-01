Déployez mStream en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé léger avec un lecteur web épuré et des applications mobiles natives.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec mStream
mStream est un serveur de streaming musical léger, basé sur Node.js, conçu pour mettre votre collection en ligne avec une configuration minimale. Il suffit de déposer votre musique dans le volume de la bibliothèque et mStream la scanne, l'indexe et la diffuse automatiquement via un lecteur web réactif et épuré — ainsi que des applications natives iOS et Android qui utilisent la même API backend pour une écoute hors ligne et une lecture sans interruption sur mobile.
L'auto-hébergement de mStream sur un VPS vous offre un accès privé et permanent à votre bibliothèque musicale depuis n'importe quel appareil, sans les limites de stockage, les restrictions d'appareils ou les tracas de licence des services de streaming commerciaux. Le mode public par défaut privilégie une utilisation immédiate ; des comptes par utilisateur peuvent être ajoutés via l'interface d'administration une fois que vous décidez d'exposer le serveur publiquement.
Caractéristiques principales de mStream
Bibliothèque de glisser-déposer et de diffusion
Ajoutez des fichiers au dossier de musique et mStream les détecte automatiquement — aucune étape d'importation manuelle, aucun scanner de bibliothèque multimédia à configurer au préalable.
Applications mobiles natives
Les applications officielles iOS et Android se connectent à votre serveur pour la lecture hors ligne, les transitions sans interruption et le transcodage adapté aux réseaux cellulaires.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes d'utilisateur facultatifs avec contrôle d'accès par bibliothèque permettent aux foyers de partager un seul serveur sans fusionner les collections de musique.
Lecteur web adaptatif
Lecteur HTML5 moderne qui fonctionne parfaitement sur les navigateurs de bureau et mobiles avec listes de lecture, recherche, pochettes d'album et lecture aléatoire.
Interface d'administration pour le réglage
L'interface d'administration en direct contrôle le basculement du mode public, les téléchargements, les modifications de fichiers et le verrouillage de compte sans redémarrer le serveur.
Pourquoi exécuter mStream sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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