Déployez Movary en un clic.
Suivi de l'historique de visionnage de films auto-hébergé avec scrobbling Plex, Jellyfin, Emby et Trakt et des statistiques complètes.
Sélectionnez un forfait VPS pour Movary
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Movary
Movary est une application web gratuite et open-source conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnage. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et d'IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et révèle des statistiques approfondies sur les acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies qui façonnent vos goûts.
L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnage privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi que le scrobbling automatique depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnage ne quittent jamais votre serveur.
Caractéristiques principales de Movary
Plex et Jellyfin scrobbling
Enregistrez automatiquement chaque film regardé dans Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sans marquer manuellement les lectures.
Statistiques de visionnage détaillées
Découvrez vos meilleurs acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies avec des graphiques qui visualisent comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Importation Trakt et Letterboxd
Importez l'historique de visionnage existant depuis Trakt, Letterboxd ou Netflix dès le premier jour, plutôt que de repartir de zéro.
Notes et commentaires personnels
Notez chaque film avec des scores personnels et des notes pour reconstituer l'image des films que vous avez déjà vus.
Application web installable
Installez Movary en tant qu'application web progressive sur les téléphones et les ordinateurs de bureau pour une expérience native, sans boutique d'applications.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez un serveur avec vos amis ou votre famille tout en gardant chaque profil, avec sa propre liste de surveillance, ses évaluations et ses statistiques, entièrement isolé.
Pourquoi exécuter Movary sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic