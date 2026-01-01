Déployez Mopidy en un clic.
Serveur de musique Python extensible qui diffuse de la musique à partir de fichiers locaux, Spotify, SoundCloud, TuneIn, et d'autres sources, le tout via une interface de navigateur unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mopidy
Mopidy est un serveur de musique extensible écrit en Python qui relie des dizaines de sources audio derrière une seule file d'attente de lecture. Avec les extensions correspondantes installées, il peut diffuser des fichiers locaux aux côtés de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, des podcasts et de la radio Internet, tout en les exposant via des API MPD, HTTP et JSON-RPC afin que tout client MPD ou interface web puisse piloter la même bibliothèque.
Ce modèle regroupe Mopidy avec la populaire interface web Iris, vous offrant une interface basée sur un navigateur pour parcourir les bibliothèques, créer des files d'attente et gérer des listes de lecture depuis n'importe quel appareil. L'auto-hébergement de Mopidy sur un VPS maintient vos sources musicales agrégées derrière un point d'accès privé unique, sans frais d'abonnement par source au-delà des fournisseurs en amont que vous utilisez déjà.
Caractéristiques principales de Mopidy
Interface web Iris
L'extension Iris fournie offre une interface utilisateur de navigateur soignée pour parcourir les sources, mettre des titres en file d'attente et gérer les listes de lecture depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.
Lecture multi-source
Installez des extensions pour fusionner Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, les podcasts et les fichiers locaux en une seule file d'attente unifiée.
Support du protocole MPD
Implémente le protocole Music Player Daemon sur le port 6600 afin que tout client MPD comme ncmpcpp, M.A.L.P. ou Cantata puisse contrôler la lecture.
Extensions installables par Pip
Ajouter de nouvelles sources au moment du déploiement via la variable PIP_PACKAGES sans reconstruire l'image ou modifier les fichiers de configuration.
API HTTP JSON-RPC
L'API HTTP et WebSocket complète vous permet de créer des contrôleurs personnalisés, des assistants vocaux ou des déclencheurs domotiques autour du même moteur.
Snapcast prêt
Le pipeline audio par défaut écrit dans un FIFO Snapcast afin que vous puissiez superposer la lecture synchronisée multi-pièces par-dessus chaque fois que vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter Mopidy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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