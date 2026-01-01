Déployez Moodle en un clic.
Le LMS open-source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs pour les cours en ligne, les évaluations et la formation.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Moodle
Moodle est le système de gestion de l'apprentissage open source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs sur plus de 152 000 sites dans 236 pays. Il offre tout ce dont les éducateurs et les équipes de formation ont besoin : création de cours, quiz et évaluations, évaluations par les pairs, forums de discussion, gestion des notes et accès mobile — le tout sur une seule plateforme auto-hébergée. Avec une conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA et plus de 2 000 plugins, Moodle s'adapte à tout environnement d'apprentissage, des écoles primaires et secondaires aux départements de formation en entreprise.
L'auto-hébergement de Moodle sur votre VPS élimine les frais de licence par utilisateur et vous donne la propriété complète du contenu des cours et des données des apprenants. Vous pouvez installer des plugins personnalisés, appliquer des thèmes de marque et vous intégrer aux systèmes d'authentification existants sans les restrictions imposées par les fournisseurs de LMS hébergés.
Caractéristiques principales de Moodle
Créateur de cours
Organisation de cours par glisser-déposer avec prise en charge des vidéos, des paquets SCORM, des quiz, des devoirs et des activités interactives dans un éditeur unifié.
Outils d'évaluation
Les quiz, les évaluations par les pairs, la notation basée sur des rubriques et les retours automatisés offrent aux instructeurs des moyens flexibles d'évaluer et de suivre les progrès des apprenants.
Fonctionnalités de collaboration
Les forums de discussion, les salons de discussion, les wikis et l'intégration native de la visioconférence facilitent l'apprentissage actif et l'interaction de groupe à toute échelle.
Analyses et Rapports
Les rapports personnalisables suivent l'achèvement des cours, les scores des quiz et les métriques d'engagement, permettant aux instructeurs d'identifier rapidement les apprenants en difficulté.
Écosystème de plugins
Plus de 2 000 plugins étendent Moodle avec la gamification, des intégrations tierces, des types d'activités personnalisés et des formats d'évaluation spécialisés.
Pourquoi exécuter Moodle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.