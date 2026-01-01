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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MLflow

MLflow est la plus grande plateforme d'ingénierie IA open source, avec plus de 60 millions de téléchargements mensuels. Elle couvre le cycle de vie complet de l'apprentissage automatique : l'enregistrement des paramètres et des métriques d'expériences, la comparaison des exécutions entre différentes configurations, l'enregistrement des modèles pour le déploiement et la gestion de leur progression à travers les environnements de staging et de production. Prise en charge nativement par PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain et des dizaines d'autres frameworks ML via l'autologging, elle ne nécessite que des modifications de code minimales pour être adoptée.

La version 3 étend MLflow à l'ère des LLM avec le traçage distribué basé sur OpenTelemetry pour les agents et les appels LLM, une évaluation systématique avec plus de 50 juges intégrés, un registre de prompts avec un suivi complet de la lignée, et une passerelle IA qui achemine le trafic entre OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs avec des limites de débit et des contrôles de coûts. L'auto-hébergement conserve toutes les traces, artefacts et métadonnées de modèle sur l'infrastructure que vous contrôlez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MLflow

Suivi des expériences

Consignez les paramètres, métriques, balises et artefacts pour chaque exécution d'entraînement. Comparez les expériences côte à côte pour identifier la meilleure configuration de modèle.

Registre de modèles

Gérer de manière centralisée les modèles de ML en pré-production et en production avec l'historique des versions, les flux d'approbation et les contrôles d'accès par équipe.

Traçage LLM et Agent

Capturez des traces complètes basées sur OpenTelemetry de chaque appel LLM et étape d'agent. Déboguez la latence, les coûts des jetons et la qualité de la sortie en production.

Évaluation LLM

Effectuez des évaluations systématiques à l'aide de plus de 50 métriques intégrées et de juges LLM. Suivez les régressions de qualité avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs en production.

Registre d'invites

Versionnez, testez et déployez des invites avec un suivi complet de la lignée. Optimisez automatiquement les invites à l'aide d'algorithmes de pointe pour améliorer les performances des tâches.

Passerelle IA

Acheminer les requêtes LLM via OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs par le biais d'une API unifiée compatible OpenAI, avec limitation de débit et contrôles des coûts.

Pourquoi exécuter MLflow sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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