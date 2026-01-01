Déployez MistServer en un clic.
Boîte à outils multimédia complète et open source pour la création et la diffusion d'applications de streaming internet stables à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MistServer
MistServer est une boîte à outils de streaming multimédia open-source et complète, conçue pour créer des applications de streaming internet. Il prend en charge une large gamme de protocoles d'entrée et de sortie — y compris RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP — vous permettant d'ingérer, de traiter et de diffuser des médias vers n'importe quel lecteur ou appareil. Une interface utilisateur web intégrée sur le port 4242 offre une configuration complète du serveur, une gestion des flux et une surveillance en temps réel sans outils supplémentaires.
Conçu pour les développeurs créant des applications de streaming over-the-top (OTT), MistServer est léger, modulaire et gratuit pour toute utilisation, y compris commerciale. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de streaming, sans frais par spectateur ni dépendances tierces.
Caractéristiques principales de MistServer
Support Multi-protocoles
Ingérer et diffuser des flux via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP depuis un seul serveur sans configuration de plugin.
Configuration basée sur le web
Configurez les flux, gérez les entrées et surveillez les performances du serveur depuis l'interface web intégrée sans accès en ligne de commande.
Streaming à faible latence
Les options de sortie SRT et WebRTC permettent le streaming à latence inférieure à la seconde pour les événements en direct et les applications interactives.
Application OTT Prête
Conçu pour les développeurs qui construisent des plateformes de streaming OTT, MistServer gère la couche de diffusion média afin que vous puissiez vous concentrer sur votre application.
Architecture Modulaire
Supprimez les binaires de protocole inutilisés pour réduire l'empreinte du serveur, en ne conservant que les protocoles de streaming dont votre application a besoin.
Pourquoi exécuter MistServer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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