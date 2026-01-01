Déployez MiroFish en un clic.
Moteur de prédiction par IA utilisant une simulation d'essaim multi-agents pour prévoir les résultats sociaux et de marché réels.
Sélectionnez un forfait VPS pour MiroFish
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MiroFish
MiroFish est un moteur de prédiction IA basé sur le cadre de simulation multi-agents OASIS. Il construit des mondes numériques parallèles peuplés de milliers d'agents IA, chacun doté de personnalités indépendantes, d'une mémoire à long terme alimentée par Zep Cloud et d'une logique comportementale. Les utilisateurs peuvent injecter des événements du monde réel comme données d'amorçage et observer comment les populations simulées réagissent — produisant des prédictions de résultats pour les tendances des médias sociaux, les mouvements du marché et les impacts politiques.
L'auto-hébergement de MiroFish vous offre une puissance de calcul dédiée pour les simulations gourmandes en ressources et maintient les informations commerciales sensibles, les signaux financiers et les analyses pré-lancement entièrement au sein de votre propre infrastructure. Vous conservez également un contrôle total sur la sélection du fournisseur LLM et l'optimisation des coûts.
Caractéristiques principales de MiroFish
Simulation multi-agents
Des milliers d'agents d'IA dotés de personnalités uniques et d'une mémoire persistante interagissent dans des mondes numériques parallèles, produisant des dynamiques sociales émergentes.
Modélisation de plateforme sociale
Simule des environnements de type Twitter et Reddit avec la publication, les commentaires, le suivi et le repostage pour refléter le comportement réel des plateformes.
Contrôles de la vue maître
Injecter des variables et des événements d'actualité depuis une perspective omnisciente pour observer comment la population simulée réagit en temps réel.
Rapports automatisés
Les rapports d'analyse générés par l'IA résument les résultats de simulation et les prédictions, réduisant l'interprétation manuelle des interactions complexes entre agents.
Backend LLM flexible
Fonctionne avec OpenAI ou tout fournisseur compatible avec l'API OpenAI, vous permettant d'échanger des modèles pour équilibrer la qualité de la simulation et le coût.
Pourquoi exécuter MiroFish sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.