Déployez Miniflux en un clic.
Lecteur RSS open-source minimaliste développé en Go pour une consommation rapide et sans distraction des flux.
Sélectionnez un forfait VPS pour Miniflux
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Miniflux
Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et affirmé, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Développé en Go et basé sur PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée et pilotable au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée, qui recherchent la rapidité sans encombrement.
L'auto-hébergement de Miniflux maintient votre liste d'abonnements et vos habitudes de lecture entièrement privées. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service qui puisse être fermé ou rendu payant. Vous possédez vos flux, vos articles et votre historique de lecture.
Caractéristiques principales de Miniflux
Extraction de texte intégral
Récupère les articles complets des flux qui ne publient que des résumés, afin que vous puissiez toujours lire le contenu intégral sans quitter l'interface.
Navigation au clavier
Des raccourcis clavier complets vous permettent de parcourir les flux, de marquer les articles comme lus et d'ouvrir des liens sans toucher la souris.
Intégrations de lecture ultérieure
Envoie des articles à Pocket, Wallabag, Instapaper et Pinboard en une seule action pour une lecture hors ligne ultérieure.
API client tiers
Fever et les API compatibles Google Reader permettent à des applications mobiles populaires comme Reeder et NetNewsWire de se connecter à votre instance auto-hébergée.
Support multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre liste de flux indépendante, de son état de lecture et de ses paramètres sur une seule instance de serveur partagé.
Pourquoi exécuter Miniflux sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki, avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web