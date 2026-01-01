Déployez Mini QR en un clic.
Générateur de code QR auto-hébergé avec couleurs, styles personnalisés et exportation vers PNG, SVG ou ASCII.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mini QR
Mini QR est un générateur de codes QR auto-hébergé, conçu avec Vue 3. Il va au-delà des codes noir et blanc basiques — vous pouvez personnaliser les motifs de points, les styles de coins, les couleurs et les cadres, puis exporter le résultat au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII. Un scanner intégré accepte les entrées de caméra ou les téléchargements d'images, et un mode batch génère plusieurs codes à partir d'un fichier CSV en une seule passe.
L'auto-hébergement de Mini QR signifie que vos données QR — URL, vCards, identifiants WiFi ou toute charge utile personnalisée — ne transitent jamais par un service tiers. L'application n'a pas de base de données ni de comptes, il n'y a donc rien à gérer après le déploiement.
Caractéristiques principales de Mini QR
Style de QR personnalisé
Ajustez les motifs de points, les formes des coins, les couleurs et les éléments de cadre pour correspondre à n'importe quelle marque ou esthétique — bien au-delà des codes noir et blanc standard.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les codes finis au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII/Unicode, en maintenant la compatibilité de la sortie avec tout cas d'utilisation en aval.
Scanner QR intégré
Scannez les codes QR directement dans le navigateur via l'appareil photo ou en téléchargeant une image — aucune application ou plugin séparé n'est requis.
Génération par lots CSV
Téléchargez un fichier CSV pour générer plusieurs codes QR en une seule fois, utile pour les étiquettes de produits, les billets d'événements ou l'impression de cartes de visite.
Modèles de données
Des formulaires de saisie pré-établis pour les URL, les e-mails, les vCards, les identifiants WiFi et d'autres formats courants rendent l'encodage des données structurées rapide et sans erreur.
Pourquoi exécuter Mini QR sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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