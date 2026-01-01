Déployez MindsDB en un clic.
Plateforme d'IA qui vous permet de construire et d'interroger des modèles d'apprentissage automatique à partir de vos bases de données en utilisant le SQL standard.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MindsDB
MindsDB est une plateforme d'IA open source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec une syntaxe SQL standard à partir de vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Il prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.
Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées pour l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.
Caractéristiques principales de MindsDB
ML basé sur SQL
Créez et interrogez des modèles d'apprentissage automatique avec du SQL standard — aucun framework Python ni pipeline ML distinct n'est requis.
Moteur AutoML
L'ingénierie de fonctionnalités automatisée et la sélection de modèles réduisent l'expertise nécessaire pour déployer des modèles prédictifs précis.
Compatibilité multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, et plus encore pour entraîner des modèles directement sur vos données de production existantes.
Intégrations de modèles d'IA
Intégrez OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs pour ajouter des capacités de PNL basées sur GPT et d'IA personnalisées via SQL.
Prévisions de séries chronologiques
Créez des modèles de prévision de la demande, de détection d'anomalies et de prédiction des stocks sans connaissances spécialisées en ML.
Pourquoi exécuter MindsDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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