Microweber est un CMS open-source et un constructeur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des blocs directement sur la page en direct — pas d'aperçu d'administration séparé, pas de codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur e-commerce complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS garde vos fichiers de site, les commandes clients et les médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans commissions sur les transactions et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou les modules que vous pouvez installer.