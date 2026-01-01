Déployez Microweber en un clic.
Créateur de sites web et CMS open source par glisser-déposer avec e-commerce intégré, propulsé par Laravel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Microweber
Microweber est un CMS open-source et un constructeur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des blocs directement sur la page en direct — pas d'aperçu d'administration séparé, pas de codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur e-commerce complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS garde vos fichiers de site, les commandes clients et les médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans commissions sur les transactions et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou les modules que vous pouvez installer.
Caractéristiques principales de Microweber
Éditeur par glisser-déposer en direct
Modifiez les pages directement sur le front-end en faisant glisser des blocs, du texte et des images à leur place — la mise en page que vous construisez est exactement ce que les visiteurs voient.
E-commerce intégré
Lancez une boutique en ligne avec des catalogues de produits, un panier, un processus de paiement et la gestion des commandes intégrés par défaut — aucun plugin ou abonnement séparé n'est requis.
Fondation Laravel
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant aux développeurs une structure MVC familière, des paquets Composer et un ORM Eloquent pour étendre la plateforme en toute sécurité.
Contenu multilingue
Publiez le même site en plusieurs langues avec des outils de traduction natifs, afin que vous puissiez atteindre des publics internationaux sans plugins tiers.
Écosystème de modules
Ajoutez des galeries, des formulaires de contact, des carrousels, des boutiques et des articles de blog sous forme de modules réutilisables qui peuvent être déposés sur n'importe quelle page et reconfigurés visuellement.
Thèmes en marque blanche
Personnalisez librement les modèles, l'image de marque et les mises en page sous la licence MIT — idéal pour les agences qui créent des sites pour leurs clients sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi exécuter Microweber sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.