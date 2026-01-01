Déployez MeTube en un clic.
Interface web auto-hébergée pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres sites via yt-dlp.
Sélectionnez un forfait VPS pour MeTube
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MeTube
MeTube est une interface web pour yt-dlp qui vous permet de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres plateformes depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.
Héberger MeTube sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse des centres de données, que les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et que le service continue de fonctionner même lorsque les plateformes évoluent — indépendamment des extensions de navigateur qui tombent en panne ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et nécessitent des comptes.
Caractéristiques principales de MeTube
Plus de 1 000 sites pris en charge
Téléchargez depuis YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud et plus d'un millier d'autres plateformes vidéo et audio.
Qualité Jusqu'à 4K
Sélectionnez la résolution et le format exacts dont vous avez besoin, y compris l'extraction audio seule vers MP3 ou d'autres formats.
Téléchargements de playlists
Mettez en file d'attente une playlist ou une chaîne entière pour un téléchargement par lots et laissez le serveur le traiter en arrière-plan.
Accès via navigateur
Aucun logiciel client n'est nécessaire — gérez les téléchargements depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur avec un navigateur web.
Vitesses de téléchargement du Datacenter
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant votre appareil local et votre connexion internet.
Pourquoi exécuter MeTube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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