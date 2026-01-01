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Infrastructure de tarification et de facturation open source pour les SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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KVM 4
362,99MAD
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Meteroid

Meteroid est une plateforme de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et les droits acquis via une seule API et une interface d'administration, éliminant ainsi le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation interne.

L'auto-hébergement de Meteroid permet de conserver les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement inclut PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume, et Redpanda pour le streaming d'événements.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Meteroid

Gestion des abonnements

Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les rétrogradations et la tarification des droits acquis via une seule interface utilisateur d'administration et API REST.

Mesure à l'usage

Diffusez les événements produit dans ClickHouse et facturez en fonction de dimensions mesurées telles que les appels d'API, les sièges ou le stockage, avec une ingestion en moins d'une seconde.

Facturation automatisée

Générer des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et les livrer via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.

Modèles tarifaires hybrides

Combinez les frais fixes, les frais par siège, l'utilisation par paliers et les postes uniques dans le même forfait sans code de facturation personnalisé.

Statistiques de revenu

Suivez le MRR, le taux de désabonnement, l'expansion et la rétention de cohorte grâce à des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.

APIs REST et gRPC ouvertes

Intégrez Meteroid à votre produit avec des API REST et gRPC de première classe et évitez de dépendre d'un fournisseur de facturation fermé.

Pourquoi exécuter Meteroid sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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