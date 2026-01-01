Déployez Meteroid en un clic.
Infrastructure de tarification et de facturation open source pour les SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Meteroid
Meteroid est une plateforme de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et les droits acquis via une seule API et une interface d'administration, éliminant ainsi le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation interne.
L'auto-hébergement de Meteroid permet de conserver les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement inclut PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume, et Redpanda pour le streaming d'événements.
Caractéristiques principales de Meteroid
Gestion des abonnements
Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les rétrogradations et la tarification des droits acquis via une seule interface utilisateur d'administration et API REST.
Mesure à l'usage
Diffusez les événements produit dans ClickHouse et facturez en fonction de dimensions mesurées telles que les appels d'API, les sièges ou le stockage, avec une ingestion en moins d'une seconde.
Facturation automatisée
Générer des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et les livrer via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.
Modèles tarifaires hybrides
Combinez les frais fixes, les frais par siège, l'utilisation par paliers et les postes uniques dans le même forfait sans code de facturation personnalisé.
Statistiques de revenu
Suivez le MRR, le taux de désabonnement, l'expansion et la rétention de cohorte grâce à des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.
APIs REST et gRPC ouvertes
Intégrez Meteroid à votre produit avec des API REST et gRPC de première classe et évitez de dépendre d'un fournisseur de facturation fermé.
Pourquoi exécuter Meteroid sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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