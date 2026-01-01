Meteroid est une plateforme de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et les droits acquis via une seule API et une interface d'administration, éliminant ainsi le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation interne.

L'auto-hébergement de Meteroid permet de conserver les données clients, la logique de tarification et les registres de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement inclut PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à grand volume, et Redpanda pour le streaming d'événements.