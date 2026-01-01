Déployez Memos en un clic.
Application de prise de notes légère, axée sur la confidentialité, dotée d'une chronologie fluide pour capturer instantanément les pensées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Memos
Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, conçue autour d'une chronologie simple qui supprime les contraintes des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche en texte intégral et l'accès multi-utilisateur depuis un seul conteneur léger, basé sur SQLite.
Faire fonctionner Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes ne transitent jamais par un serveur tiers, que les frais d'abonnement sont supprimés et que l'ensemble de votre base de connaissances reste accessible indéfiniment, sans le risque d'interruptions de service qui touchent les plateformes commerciales de prise de notes.
Caractéristiques principales de Memos
Capture sans friction
Aucun titre ou dossier requis — ouvrez l'application, saisissez votre idée et enregistrez en quelques secondes sans interrompre votre flux de travail.
Support Markdown
Formatez les notes avec des titres, des blocs de code, des listes de contrôle et des liens en utilisant la syntaxe Markdown standard.
Organisation de hashtag
Étiquetez les notes avec des hashtags au fur et à mesure que vous écrivez et filtrez la chronologie instantanément pour revoir n'importe quel sujet ou projet.
Recherche plein texte
Trouvez n'importe quelle note dans tout votre historique en quelques millisecondes sans naviguer dans les hiérarchies de dossiers.
Confidentialité complète
Toutes les notes restent sur votre VPS — aucune analyse publicitaire, aucune synchronisation cloud avec des tiers, et aucun frais d'abonnement.
Pourquoi exécuter Memos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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