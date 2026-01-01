Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, conçue autour d'une chronologie simple qui supprime les contraintes des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche en texte intégral et l'accès multi-utilisateur depuis un seul conteneur léger, basé sur SQLite.

Faire fonctionner Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes ne transitent jamais par un serveur tiers, que les frais d'abonnement sont supprimés et que l'ensemble de votre base de connaissances reste accessible indéfiniment, sans le risque d'interruptions de service qui touchent les plateformes commerciales de prise de notes.