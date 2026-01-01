Déployez Medusa en un clic.
Gestionnaire automatique de vidéothèque pour les séries télévisées — récupère les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Medusa
Medusa est un serveur d'automatisation pérenne, maintenu par la communauté, pour les bibliothèques de séries télévisées. Il suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouvelles sorties d'épisodes, télécharge les fichiers correspondants via votre client de téléchargement existant, puis les renomme, les étiquette et les déplace dans votre bibliothèque — le tout piloté depuis une interface utilisateur web soignée inspirée de SickBeard et SickChill.
L'auto-hébergement de Medusa sur un VPS assure le fonctionnement de votre automatisation TV 24h/24 et 7j/7, de sorte que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'intègre naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à l'écosystème Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab grâce à des plugins natifs.
Caractéristiques principales de Medusa
Suivi des séries et des épisodes
Ajouter des séries de TVDB, TVMaze ou IMDb et Medusa surveille chaque saison pour les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
Profils de préférence de qualité
Définissez les préférences de qualité, de résolution, de codec et de langue par émission afin que la bonne version soit choisie lorsque plusieurs candidats apparaissent.
Prise en charge native de l'indexeur
Plugins intégrés pour les indexeurs Newznab et Torznab, ainsi qu'un support direct pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent.
Recherche de sous-titres
Recherche sur OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi des sous-titres correspondants dans vos langues préférées après chaque téléchargement.
Automatisation du post-traitement
Renomme, étiquette et déplace les fichiers téléchargés dans des arborescences de dossiers compatibles avec Plex/Jellyfin/Emby, sans tri manuel.
Pourquoi exécuter Medusa sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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