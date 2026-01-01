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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MediaGo

MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui combine une interface utilisateur basée sur un navigateur avec des moteurs éprouvés tels que yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans nécessiter d'étape ffmpeg séparée.

L'exécution de MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent sur un serveur rapide et toujours disponible plutôt que sur votre ordinateur portable, et que les fichiers restent dans un espace de stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur complémentaire et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique accessibles via un tableau de bord web clair.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MediaGo

Analyseur M3U8 et HLS

Détecter et télécharger des flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.

moteur yt-dlp

Le support yt-dlp intégré permet de récupérer des vidéos de YouTube, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, dès l'installation.

Téléchargeur Bilibili

L'intégration native de BBDown télécharge les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité, indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.

Extension de navigateur

L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.

Conversion de format dans l'application

Convertir les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec le pipeline ffmpeg intégré sans quitter le tableau de bord.

API HTTP et automatisation

L'API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.

Pourquoi exécuter MediaGo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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