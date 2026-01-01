MediaGo est un téléchargeur de vidéos open source qui combine une interface utilisateur basée sur un navigateur avec des moteurs éprouvés tels que yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux provenant des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans nécessiter d'étape ffmpeg séparée.

L'exécution de MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent sur un serveur rapide et toujours disponible plutôt que sur votre ordinateur portable, et que les fichiers restent dans un espace de stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur complémentaire et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique accessibles via un tableau de bord web clair.