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Optimiseur d'images basé sur le navigateur et respectueux de la vie privée, qui compresse et convertit les images sans les télécharger sur un serveur.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Mazanoke

Mazanoke est un optimiseur d'images auto-hébergé qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Lorsque les utilisateurs compressent, redimensionnent ou convertissent des images via l'interface Mazanoke, tout le traitement s'effectue localement sur leur appareil — aucune donnée d'image n'est transmise au serveur ou à un tiers. Cela le rend adapté au traitement d'images sensibles qui ne peuvent pas être téléchargées vers des outils de compression cloud.

Contrairement aux services d'optimisation d'images hébergés, l'auto-hébergement de Mazanoke sur votre VPS offre à votre équipe un point d'accès privé et toujours disponible pour le traitement d'images. Il prend en charge une large gamme de formats, supprime automatiquement les métadonnées EXIF telles que la position GPS et les horodatages, et peut être protégé par une authentification HTTP de base facultative pour restreindre l'accès.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Mazanoke

Traitement dans le navigateur

Toute la compression et la conversion d'images s'exécutent localement dans le navigateur — aucune donnée d'image n'est envoyée au serveur ou à un service externe.

Conversion multiformat

Convertir entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO et TIFF dans n'importe quelle combinaison avec des paramètres de qualité réglables.

Suppression automatique des EXIF

Supprimer les métadonnées intégrées, y compris la localisation GPS, les horodatages et les informations de l'appareil photo, des images avant de les partager.

Authentification HTTP de base

L'accès est protégé par l'authentification HTTP de base par défaut, limitant votre instance aux seuls utilisateurs autorisés.

PWA support hors ligne

Installez Mazanoke en tant qu'application web progressive pour le traitement d'images hors ligne sans nécessiter de connexion internet.

Pourquoi exécuter Mazanoke sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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