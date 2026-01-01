Déployez Mazanoke en un clic.
Optimiseur d'images basé sur le navigateur et respectueux de la vie privée, qui compresse et convertit les images sans les télécharger sur un serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mazanoke
Mazanoke est un optimiseur d'images auto-hébergé qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Lorsque les utilisateurs compressent, redimensionnent ou convertissent des images via l'interface Mazanoke, tout le traitement s'effectue localement sur leur appareil — aucune donnée d'image n'est transmise au serveur ou à un tiers. Cela le rend adapté au traitement d'images sensibles qui ne peuvent pas être téléchargées vers des outils de compression cloud.
Contrairement aux services d'optimisation d'images hébergés, l'auto-hébergement de Mazanoke sur votre VPS offre à votre équipe un point d'accès privé et toujours disponible pour le traitement d'images. Il prend en charge une large gamme de formats, supprime automatiquement les métadonnées EXIF telles que la position GPS et les horodatages, et peut être protégé par une authentification HTTP de base facultative pour restreindre l'accès.
Caractéristiques principales de Mazanoke
Traitement dans le navigateur
Toute la compression et la conversion d'images s'exécutent localement dans le navigateur — aucune donnée d'image n'est envoyée au serveur ou à un service externe.
Conversion multiformat
Convertir entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO et TIFF dans n'importe quelle combinaison avec des paramètres de qualité réglables.
Suppression automatique des EXIF
Supprimer les métadonnées intégrées, y compris la localisation GPS, les horodatages et les informations de l'appareil photo, des images avant de les partager.
Authentification HTTP de base
L'accès est protégé par l'authentification HTTP de base par défaut, limitant votre instance aux seuls utilisateurs autorisés.
PWA support hors ligne
Installez Mazanoke en tant qu'application web progressive pour le traitement d'images hors ligne sans nécessiter de connexion internet.
Pourquoi exécuter Mazanoke sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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