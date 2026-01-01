Déployez Maybe en un clic.
Application open source de finances personnelles et de gestion de patrimoine qui conserve entièrement vos données financières sur votre serveur.
Sélectionnez un forfait VPS pour Maybe
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maybe
Maybe est une plateforme de gestion de finances personnelles et de patrimoine entièrement open source, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.
Déployer Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, que vous évitez les frais SaaS récurrents et que vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.
Caractéristiques principales de Maybe
Suivi du patrimoine net
Regroupez tous les comptes et actifs dans un seul tableau de bord avec des tendances historiques et la prise en charge de plusieurs devises.
Portefeuille d'investissement
Surveillez les actions, les cryptomonnaies et d'autres investissements avec une synchronisation automatique des principales maisons de courtage et des mises à jour en temps réel.
Catégorisation des transactions
Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle basée sur l'IA classifient les dépenses afin que les budgets restent précis sans effort manuel.
Confidentialité complète des données
Les données financières résident uniquement sur votre VPS — aucun accès tiers, aucune analyse publicitaire, aucuns frais d'abonnement SaaS.
Aperçus financiers IA
Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisée.
Pourquoi exécuter Maybe sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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