Maybe est une plateforme de gestion de finances personnelles et de patrimoine entièrement open source, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.

Déployer Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, que vous évitez les frais SaaS récurrents et que vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.