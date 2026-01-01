Déployez Mayan EDMS en un clic.
Gestion de documents d'entreprise open source avec OCR, recherche plein texte, flux de travail, permissions basées sur les rôles et contrôle de version.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mayan EDMS
Mayan EDMS est un système de gestion documentaire de niveau entreprise, gratuit et open source, qui capture, stocke, organise et récupère les documents de votre organisation via une interface web épurée. Basé sur Django et utilisé dans les organisations de santé, juridiques, gouvernementales et financières du monde entier, Mayan offre l'OCR, la recherche en texte intégral, des flux de travail automatisés, un contrôle d'accès basé sur les rôles à granularité fine, l'historique des versions et des classeurs basés sur les métadonnées — des fonctionnalités généralement présentes dans les produits DMS commerciaux qui coûtent des milliers de dollars par poste.
L'auto-hébergement de Mayan EDMS sur votre VPS maintient chaque document, journal d'audit et flux de travail au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers. Les documents sont stockés chiffrés au repos, et le système de permissions riche vous permet de séparer la visibilité entre les départements, les clients ou les périmètres de conformité.
Caractéristiques principales de Mayan EDMS
OCR et recherche plein texte
L'OCR intégré extrait le texte des PDF numérisés et des images, indexant chaque mot pour une recherche plein texte instantanée dans toute la bibliothèque de documents.
Workflows automatisés
Définissez des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes avec routage conditionnel, examen parallèle et actions déclenchées lors des transitions d'état de document.
Permissions basées sur les rôles
Le contrôle d'accès granulaire au niveau du document, du classeur et du type de métadonnées vous permet de séparer la visibilité par département, client ou portée de conformité.
Armoires et métadonnées
Organisez les documents dans des armoires hiérarchiques avec des champs de métadonnées personnalisés, des règles de classement intelligentes et un filtrage basé sur des balises pour une récupération rapide.
Historique des versions et journal d'audit
Chaque téléchargement, modification, commentaire et consultation est versionné et audité, offrant une chaîne de traçabilité complète pour la conformité et les exigences réglementaires.
API REST et intégrations
Un système complet de REST API et de webhooks facilite l'intégration de Mayan avec les CRMs, ERP et plateformes de signature électronique existants.
Pourquoi exécuter Mayan EDMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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