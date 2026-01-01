Maxun est une plateforme de données web open-source et sans code qui vous permet d'extraire, de scraper, de crawler et de rechercher sur le web sans écrire de code. À l'aide d'un enregistreur visuel, il vous suffit de naviguer sur un site web et Maxun transforme vos actions en un robot d'extraction réutilisable — aucune connaissance en programmation n'est requise. L'extraction basée sur l'IA vous permet de décrire en langage simple les données que vous souhaitez et de les récupérer automatiquement.

L'auto-hébergement de Maxun sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données extraites, la planification et les intégrations. La plateforme prend en charge l'exportation vers Google Sheets, Airtable et les webhooks, et inclut un SDK et une CLI complets pour les développeurs qui souhaitent aller plus loin. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et MinIO pour le stockage des fichiers, vous offrant une configuration complète et prête pour la production.