Déployez Maxun en un clic.
Plateforme open source sans code pour transformer n'importe quel site web en flux de travail d'extraction de données structurés et automatisés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maxun
Maxun est une plateforme de données web open-source et sans code qui vous permet d'extraire, de scraper, de crawler et de rechercher sur le web sans écrire de code. À l'aide d'un enregistreur visuel, il vous suffit de naviguer sur un site web et Maxun transforme vos actions en un robot d'extraction réutilisable — aucune connaissance en programmation n'est requise. L'extraction basée sur l'IA vous permet de décrire en langage simple les données que vous souhaitez et de les récupérer automatiquement.
L'auto-hébergement de Maxun sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données extraites, la planification et les intégrations. La plateforme prend en charge l'exportation vers Google Sheets, Airtable et les webhooks, et inclut un SDK et une CLI complets pour les développeurs qui souhaitent aller plus loin. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et MinIO pour le stockage des fichiers, vous offrant une configuration complète et prête pour la production.
Caractéristiques principales de Maxun
Enregistreur Sans Code
Enregistrez vos actions de navigation une seule fois et Maxun les convertit en un robot d'extraction reproductible — aucun code n'est requis.
Extraction de données IA
Décrivez les données que vous souhaitez en langage naturel et laissez l'extraction basée sur les LLM les localiser et les structurer pour vous.
Exploration du Web
Explorez des sites web entiers automatiquement, en découvrant et en extrayant le contenu de chaque page pertinente dans le périmètre défini.
Exécutions programmées
Configurez les robots pour qu'ils s'exécutent selon un calendrier et livrent des données structurées actualisées vers la destination de votre choix sans intervention manuelle.
Intégrations flexibles
Exportez les données extraites directement vers Google Sheets, Airtable, ou tout point de terminaison webhook avec un support d'intégration intégré.
Pourquoi exécuter Maxun sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.