Déployez MaxKB avec une installation en un clic.
Plateforme RAG open source pour créer des agents IA de base de connaissances à partir de vos documents et sources de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MaxKB
MaxKB est une plateforme open source pour la création d'agents IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML en embeddings vectoriels et les connecte au LLM de votre choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de workflow visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.
L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances métier entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant les coûts cloud par requête tout en vous donnant un contrôle total sur la sélection des modèles et la confidentialité des données.
Caractéristiques principales de MaxKB
Questions-réponses optimisées par RAG
Traite automatiquement les documents en intégrations vectorielles pour des réponses précises et basées sur la source à des requêtes complexes.
Ingestion multiformat
Importe les formats PDF, Word, Excel, Markdown, HTML et texte brut — ainsi que l'exploration web pour créer des bases de connaissances à partir de contenu en ligne.
Flexibilité du modèle
Fonctionne avec OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek et les modèles hébergés localement afin que vous choisissiez la meilleure option en termes de coût et de confidentialité.
Moteur de flux de travail visuel
Orchestrer des processus d'IA multi-étapes et intégrer des agents dans les systèmes de service client ou de RH sans écrire de code.
Intégration d'API
L'API REST complète et les extraits d'intégration facilitent l'ajout de l'agent IA à n'importe quel site web ou application existante.
Pourquoi exécuter MaxKB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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