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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Many Notes

Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres — des conteneurs flexibles qui gardent les fichiers liés ensemble ou séparés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une pleine propriété et la portabilité de votre contenu sans être lié à un format propriétaire.

Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres pour la collaboration d'équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour (backlinks) et les tags pour connecter les notes associées, et une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Many Notes

Organisation du coffre-fort

Regroupez les notes dans des coffres-forts séparés ou gardez tout dans un seul — chaque coffre-fort est un répertoire portable vous donnant un contrôle total sur votre structure de fichiers.

Recherche en texte intégral

La recherche rapide et tolérante aux fautes de frappe propulsée par Typesense vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note dans tous vos coffres-forts.

Collaboration multi-utilisateur

Invitez d'autres utilisateurs enregistrés à accéder à vos coffres-forts et à collaborer sur des notes en temps réel avec des interfaces à mise à jour en direct.

Prise en charge de la connexion OAuth

Authentifiez-vous avec GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack et d'autres fournisseurs OAuth pour une gestion d'accès flexible et sans mot de passe.

Éditeur Markdown enrichi

Éditeur avancé avec sauvegarde automatique, modèles, rétroliens, balises et exportation PDF maintient votre flux de travail d'écriture ininterrompu.

Application Web Progressive

Installez Many Notes en tant que PWA pour une expérience d'application native sur ordinateur et mobile, y compris la navigation hors ligne.

Pourquoi exécuter Many Notes sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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