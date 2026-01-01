Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres — des conteneurs flexibles qui gardent les fichiers liés ensemble ou séparés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une pleine propriété et la portabilité de votre contenu sans être lié à un format propriétaire.

Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres pour la collaboration d'équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour (backlinks) et les tags pour connecter les notes associées, et une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.