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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Maloja

Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en graphiques, classements des meilleurs artistes, graphiques d'impulsions temporelles et résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.

L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Maloja

Classements d'écoute personnels

Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des plages de temps configurables, avec des classements, des lignes de tendance et des comparaisons par période.

API compatible Last.fm

Acceptez les scrobbles de tout client qui utilise l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans écrire d'adaptateurs personnalisés.

Intégrations de lecteur

Recevez des scrobbles directement de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble, et d'autres ponts construits par la communauté.

Graphiques temporels de type impulsion

Visualisez la fréquence à laquelle vous écoutez des artistes, albums ou titres spécifiques au fil des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les écoutes intensives.

Enrichissement des métadonnées

Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB pour que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.

Proxy de scrobbling Last.fm

Transférez éventuellement les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue d'être mis à jour tout en constituant également une archive privée.

Pourquoi exécuter Maloja sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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