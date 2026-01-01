Déployez Maloja en un clic.
Base de données de scrobble musical auto-hébergée qui transforme votre historique d'écoute en classements personnels, statistiques et profils de style Last.fm.
Sélectionnez un forfait VPS pour Maloja
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maloja
Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en graphiques, classements des meilleurs artistes, graphiques d'impulsions temporelles et résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.
L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.
Caractéristiques principales de Maloja
Classements d'écoute personnels
Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des plages de temps configurables, avec des classements, des lignes de tendance et des comparaisons par période.
API compatible Last.fm
Acceptez les scrobbles de tout client qui utilise l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans écrire d'adaptateurs personnalisés.
Intégrations de lecteur
Recevez des scrobbles directement de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble, et d'autres ponts construits par la communauté.
Graphiques temporels de type impulsion
Visualisez la fréquence à laquelle vous écoutez des artistes, albums ou titres spécifiques au fil des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les écoutes intensives.
Enrichissement des métadonnées
Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB pour que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.
Proxy de scrobbling Last.fm
Transférez éventuellement les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue d'être mis à jour tout en constituant également une archive privée.
Pourquoi exécuter Maloja sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic