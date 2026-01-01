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Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes exigeants.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Lychee

Lychee est un système de gestion de photos open-source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures réactives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface utilisateur web épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui la rend également adaptée à une archive photo personnelle ou à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Lychee

Hiérarchie d'albums imbriquée

Organisez les photos en albums et sous-albums avec la réorganisation par glisser-déposer, la sélection d'image de couverture et les contrôles de partage par album.

Métadonnées EXIF et IPTC

Extraction automatique des balises d'appareil photo, d'objectif, d'exposition, GPS et IPTC afin que les albums puissent être recherchés et filtrés par boîtier d'appareil photo, distance focale ou emplacement.

Contrôles de partage granulaires

Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation uniquement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.

Prise en charge des formats RAW et HEIC

Prise en charge native des formats RAW et HEIC aux côtés des formats JPEG, PNG et vidéo — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.

Connexion OAuth et LDAP

Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.

Backend de stockage d'objets

Stockez éventuellement des photos sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local tout en conservant la même UX.

Pourquoi exécuter Lychee sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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