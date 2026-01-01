Déployez Lychee en un clic.
Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes exigeants.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lychee
Lychee est un système de gestion de photos open-source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures réactives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface utilisateur web épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui la rend également adaptée à une archive photo personnelle ou à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.
Caractéristiques principales de Lychee
Hiérarchie d'albums imbriquée
Organisez les photos en albums et sous-albums avec la réorganisation par glisser-déposer, la sélection d'image de couverture et les contrôles de partage par album.
Métadonnées EXIF et IPTC
Extraction automatique des balises d'appareil photo, d'objectif, d'exposition, GPS et IPTC afin que les albums puissent être recherchés et filtrés par boîtier d'appareil photo, distance focale ou emplacement.
Contrôles de partage granulaires
Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation uniquement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.
Prise en charge des formats RAW et HEIC
Prise en charge native des formats RAW et HEIC aux côtés des formats JPEG, PNG et vidéo — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.
Connexion OAuth et LDAP
Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.
Backend de stockage d'objets
Stockez éventuellement des photos sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local tout en conservant la même UX.
Pourquoi exécuter Lychee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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