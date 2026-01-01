Déployez Logseq en un clic.
Une base de connaissances et un outil de structuration auto-hébergés et axés sur la confidentialité, proposés sous forme d'application web statique rapide, avec des notes stockées dans votre dossier local contrôlé par le navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Logseq
Logseq est une plateforme open-source de gestion des connaissances et d'organisation, axée sur la confidentialité — avec des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout stocké sous forme de fichiers Markdown ou Org-mode sur le disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge, garantissant que le JavaScript qui alimente vos notes provient d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.
Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API File System Access, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — idéal pour les flux de travail de type "Je fais confiance à mon propre CDN", où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou d'un quelconque fournisseur de synchronisation cloud. Associez ce déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.
Caractéristiques principales de Logseq
Éditeur de plan basé sur des blocs
Chaque ligne est un bloc déplaçable avec des liens bidirectionnels, des intégrations et des références — idéal pour les penseurs non linéaires et les flux de travail PKM.
Markdown et Org-mode
Les notes sont des fichiers Markdown ou Org-mode simples stockés sur le disque, elles restent donc modifiables dans n'importe quel éditeur de texte et survivent à toute fin de vie future de Logseq.
Journal quotidien
Les pages de notes quotidiennes créent un journal de flux de conscience qui révèle des schémas au fil du temps et se connecte sans effort à des pages thématiques.
Vue graphique
Visualisez les relations entre les notes sous forme de graphique interactif, facilitant la découverte de connexions cachées dans une base de connaissances en pleine croissance.
Requêtes et modèles
Exécutez des requêtes Datalog sur votre base de connaissances et créez des modèles réutilisables pour les notes de réunion, les livres, les projets et les flux de travail récurrents.
Confidentialité garantie par conception
L'application web fonctionne entièrement côté client ; les notes résident dans un dossier local contrôlé par le navigateur et ne quittent jamais votre appareil à moins que vous n'activiez la synchronisation Git ou une autre couche de synchronisation.
Pourquoi exécuter Logseq sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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