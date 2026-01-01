Logseq est une plateforme open-source de gestion des connaissances et d'organisation, axée sur la confidentialité — avec des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout stocké sous forme de fichiers Markdown ou Org-mode sur le disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge, garantissant que le JavaScript qui alimente vos notes provient d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.

Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API File System Access, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — idéal pour les flux de travail de type "Je fais confiance à mon propre CDN", où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou d'un quelconque fournisseur de synchronisation cloud. Associez ce déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.