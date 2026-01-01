Jusqu'à 69% de réduction sur LocalAI

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Serveur d'inférence auto-hébergé, compatible avec l'API OpenAI, qui exécute des LLM, la génération d'images et la transcription audio sur votre propre matériel.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LocalAI

LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en modifiant une seule URL de point de terminaison, sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion et la transcription audio via Whisper, le tout servi à partir d'un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.

L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, vos réponses et le contenu généré ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LocalAI

Compatible avec l'API OpenAI

Intégrez-le en remplacement des appels d'API OpenAI sans modifier le code de l'application — il suffit de mettre à jour l'URL de base et de changer la clé API.

Inférence multi-modale

Exécutez des modèles linguistiques, la génération d'images (Stable Diffusion) et la transcription audio (Whisper) à partir d'un seul serveur sous une API unifiée.

Galerie de modèles intégrée

Parcourir, télécharger et activer des modèles préconfigurés via l'interface utilisateur web sans écrire de fichiers de configuration ni exécuter de commandes CLI.

Opération uniquement CPU

Fonctionne sur du matériel VPS standard sans exigences de GPU — l'accélération GPU est prise en charge lorsqu'elle est disponible, mais n'est jamais requise.

Aucun coût de jeton

Inférence illimitée sans tarification par requête, quotas d'utilisation ou facturation — votre seul coût est le VPS qui l'exécute.

Pourquoi exécuter LocalAI sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

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