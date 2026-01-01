Déployez LocalAI en un clic.
Serveur d'inférence auto-hébergé, compatible avec l'API OpenAI, qui exécute des LLM, la génération d'images et la transcription audio sur votre propre matériel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LocalAI
LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en modifiant une seule URL de point de terminaison, sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion et la transcription audio via Whisper, le tout servi à partir d'un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.
L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, vos réponses et le contenu généré ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.
Caractéristiques principales de LocalAI
Compatible avec l'API OpenAI
Intégrez-le en remplacement des appels d'API OpenAI sans modifier le code de l'application — il suffit de mettre à jour l'URL de base et de changer la clé API.
Inférence multi-modale
Exécutez des modèles linguistiques, la génération d'images (Stable Diffusion) et la transcription audio (Whisper) à partir d'un seul serveur sous une API unifiée.
Galerie de modèles intégrée
Parcourir, télécharger et activer des modèles préconfigurés via l'interface utilisateur web sans écrire de fichiers de configuration ni exécuter de commandes CLI.
Opération uniquement CPU
Fonctionne sur du matériel VPS standard sans exigences de GPU — l'accélération GPU est prise en charge lorsqu'elle est disponible, mais n'est jamais requise.
Aucun coût de jeton
Inférence illimitée sans tarification par requête, quotas d'utilisation ou facturation — votre seul coût est le VPS qui l'exécute.
Pourquoi exécuter LocalAI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.