Déployez LobeChat en un clic.
Interface de chat IA open-source moderne prenant en charge OpenAI, Anthropic, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM.
Sélectionnez un forfait VPS pour LobeChat
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LobeChat
LobeChat est un framework de chat IA open-source et soigné, avec plus de 75 000 étoiles GitHub, qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, et des dizaines d'autres — le tout depuis une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargements de fichiers et support vocal.
L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce, et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.
Caractéristiques principales de LobeChat
+ 20 fournisseurs de LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, et bien plus encore sans changer d'applications ni gérer d'interfaces séparées.
Écosystème de plugins
Étendez le chat avec la recherche web, l'exécution de code, la génération d'images et d'autres fonctionnalités via le système de plugins intégré.
Support Fichier & Vision
Téléchargez des documents et des images pour analyse par des modèles dotés de capacités de vision directement dans la conversation.
Assistants IA personnalisés
Créez des personas IA réutilisables avec des invites système et des paramètres de modèle personnalisés pour des tâches ou des flux de travail spécifiques.
Interactions vocales
Utilisez la synthèse vocale et la reconnaissance vocale pour des conversations mains libres avec n'importe quel fournisseur de LLM connecté.
Pourquoi exécuter LobeChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.