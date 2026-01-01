Déployez LNbits en un clic.
Portefeuille Lightning open source et système de comptes avec pots à pourboires, murs de paiement, boutons de don et abonnements pour les créateurs.
Sélectionnez un forfait VPS pour LNbits
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LNbits
LNbits est un système de portefeuille et de comptes Bitcoin Lightning Network gratuit et open-source qui transforme tout backend Lightning compatible en une plateforme multi-utilisateurs. Au lieu d'exploiter un portefeuille de nœud unique, LNbits vous permet de provisionner un nombre illimité de sous-portefeuilles, chacun avec ses propres clés API, son solde et ses contrôles d'accès — idéal pour les créateurs, les communautés, les entreprises et les développeurs qui souhaitent émettre des comptes Lightning sans renoncer à la garde du nœud sous-jacent.
Une architecture de plugins extensible est livrée avec des dizaines d'extensions prêtes à l'emploi couvrant les tirelires, les paywalls, les terminaux de point de vente, les abonnements, les services LNURL, les liens de nettoyage, et bien plus encore. L'auto-hébergement de LNbits sur votre propre VPS maintient les canaux Lightning, les données de paiement et les relations clients entièrement sous votre contrôle, sans tiers dépositaire ni frais par transaction.
Caractéristiques principales de LNbits
Comptes multi-portefeuilles
Provisionnez des sous-portefeuilles illimités sur un seul backend Lightning, chacun avec son propre solde, des clés API REST et un historique de transactions isolé.
Pots à pourboires et murs payants
Les extensions intégrées permettent aux créateurs d'ajouter des pots à pourboires, des boutons de don, des liens payants et des niveaux d'abonnement sans écrire de code de paiement personnalisé.
Sources de financement modulaires
Connectez-vous à LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC et bien d'autres — changez de backends depuis l'interface d'administration sans redéployer.
Marché des extensions
Installez des extensions communautaires pour les terminaux de point de vente, les services LNURL, les liens de nettoyage, les jeux de loterie, les cartes-cadeaux et des dizaines d'autres directement depuis l'interface utilisateur.
API REST pour développeurs
Chaque portefeuille expose une API REST et une interface WebSocket documentées afin que les applications puissent émettre des factures, vérifier les soldes et recevoir des événements de paiement par programme.
Contrôle auto-dépositaire
Exécutez l'intégralité de la pile sur votre propre VPS et nœud Lightning — aucun dépositaire tiers ne détient les fonds et aucuns frais de plateforme par transaction ne s'appliquent.
Pourquoi exécuter LNbits sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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