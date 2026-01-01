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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LMS

LMS (Lightweight Music Server) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open-source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.

L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS garde votre collection musicale et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure au lieu d'un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment léger pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent directement sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LMS

API compatible avec Subsonic

Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.

Recommandations intelligentes

Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de balises et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.

Scrobbling Last.fm

Scrobbles envoie les écoutes à Last.fm ou à des alternatives auto-hébergées comme Maloja, permettant de conserver un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.

Comptes multi-utilisateurs

Chaque utilisateur obtient ses propres listes de lecture, évaluations, historique d'écoute et titres favoris tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.

Montage de bibliothèque en lecture seule

Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.

Cœur C++ léger

Le démon C++ compilé, associé à SQLite, occupe peu d'espace disque et de mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.

Pourquoi exécuter LMS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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