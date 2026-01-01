Déployez LMS en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé léger avec une API compatible Subsonic pour tout client musical.
Sélectionnez un forfait VPS pour LMS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LMS
LMS (Lightweight Music Server) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open-source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui prennent déjà en charge le protocole Subsonic.
L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS garde votre collection musicale et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure au lieu d'un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment léger pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients préférés existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent directement sans avoir à écrire d'intégrations personnalisées.
Caractéristiques principales de LMS
API compatible avec Subsonic
Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.
Recommandations intelligentes
Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de balises et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.
Scrobbling Last.fm
Scrobbles envoie les écoutes à Last.fm ou à des alternatives auto-hébergées comme Maloja, permettant de conserver un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.
Comptes multi-utilisateurs
Chaque utilisateur obtient ses propres listes de lecture, évaluations, historique d'écoute et titres favoris tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.
Montage de bibliothèque en lecture seule
Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.
Cœur C++ léger
Le démon C++ compilé, associé à SQLite, occupe peu d'espace disque et de mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.
Pourquoi exécuter LMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic