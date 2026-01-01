Déployez LiteLLM en un clic.
Passerelle IA unifiée offrant un accès API compatible OpenAI à plus de 100 LLM de n'importe quel fournisseur.
Sélectionnez un forfait VPS pour LiteLLM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LiteLLM
LiteLLM est une passerelle IA open source qui offre à chaque LLM la même API compatible OpenAI, permettant à vos applications de basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock et plus de 100 autres fournisseurs sans modification de code. Elle gère l'équilibrage de charge, le basculement automatique, la gestion des clés API virtuelles, le suivi des dépenses et la limitation de débit à partir d'une interface d'administration unique.
L'auto-hébergement de LiteLLM maintient vos clés API et vos données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure, élimine les limitations et les plafonds de débit des services proxy partagés, et offre à votre équipe un plan de contrôle centralisé pour toute l'utilisation des LLM — essentiel pour les organisations qui gèrent les coûts et la conformité de l'IA à grande échelle.
Caractéristiques principales de LiteLLM
Plus de 100 fournisseurs de LLM
Accédez à OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock et des dizaines d'autres via un seul point de terminaison d'API unifié.
Équilibrage de charge et basculement
Répartissez les requêtes entre plusieurs fournisseurs et basculez automatiquement vers des solutions de secours lorsqu'un fournisseur est indisponible.
Suivi des dépenses & Budgets
Surveillez les coûts LLM en temps réel et définissez des limites budgétaires par utilisateur ou par équipe pour éviter les dépenses API incontrôlées.
Gestion des clés virtuelles
Délivrez des clés API virtuelles à portée définie aux équipes et aux applications, avec des contrôles d'accès granulaires et un suivi d'utilisation.
Routage avancé
Acheminez les requêtes par coût, latence ou règles personnalisées pour toujours utiliser le meilleur modèle pour chaque type de requête.
Pourquoi exécuter LiteLLM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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