Déployez LinkStack en un clic.
Plateforme de liens en bio auto-hébergée pour créer des pages de destination de marque avec des liens illimités et un contrôle total du design.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LinkStack
LinkStack est une plateforme de lien en bio open-source qui permet aux créateurs, aux entreprises et aux organisations de centraliser tous leurs liens importants sur une seule page de destination personnalisable. Basée sur PHP et Laravel, elle offre d'emblée des liens illimités, des thèmes personnalisés, des icônes sociales, des analyses de clics et un support multi-utilisateur — des fonctionnalités que les alternatives commerciales comme Linktree réservent généralement aux niveaux payants.
L'auto-hébergement de LinkStack sur votre propre VPS maintient les analyses de visiteurs, les données de clics et la configuration de la page entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement par page, sans publicité injectée sur les niveaux gratuits, et sans risque de voir votre lien en bio suspendu par une plateforme tierce. Connectez un domaine personnalisé via Traefik et la page devient une partie entièrement à l'image de votre marque au sein de votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de LinkStack
Liens illimités
Ajoutez autant de liens, de sections et de pages que nécessaire, sans plafonds mensuels, limites d'éléments ou frais par lien d'un fournisseur SaaS.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou personnalisez entièrement les pages avec des CSS personnalisés, des arrière-plans, des formes de boutons et des animations pour correspondre à votre marque.
Analyse intégrée
Suivez les pages vues et le nombre de clics par lien dans le panneau d'administration sans injecter de pixels de suivi tiers dans les navigateurs de vos visiteurs.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez des pages pour des équipes entières ou des agences avec des comptes d'utilisateur distincts, un accès basé sur les rôles et une administration centralisée sur une seule instance.
Icônes sociales et personnalisées
Ajoutez des icônes pour les principaux réseaux sociaux ainsi que des icônes personnalisées téléchargées afin que les liens restent visuellement cohérents et instantanément reconnaissables.
Mise à jour en un clic
Appliquez les nouvelles versions directement depuis le panneau d'administration avec l'outil de mise à jour intégré, en maintenant votre instance à jour sans reconstruire le conteneur.
Pourquoi exécuter LinkStack sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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