Déployez Linkding en un clic.
Gestionnaire de favoris minimaliste et auto-hébergé avec une organisation par tags et une recherche en texte intégral.
Sélectionnez un forfait VPS pour Linkding
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Linkding
Linkding est un gestionnaire de favoris épuré et auto-hébergé, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. L'interface épurée maintient l'attention sur vos favoris plutôt que sur l'outil lui-même.
L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS préserve la confidentialité totale de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.
Caractéristiques principales de Linkding
Organisation par étiquettes
Organisez les signets avec des balises hiérarchiques et l'autocomplétion pour catégoriser et récupérer rapidement les liens enregistrés.
Recherche plein texte
Recherchez parmi les titres de signets, les descriptions et le contenu des pages archivées pour trouver exactement ce que vous avez enregistré.
Archivage automatique
Archivez des instantanés de pages complètes lors de la sauvegarde afin que le contenu mis en signet reste accessible même lorsque les URL d'origine disparaissent.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages dans Linkding directement depuis votre navigateur avec des extensions dédiées pour Chrome et Firefox.
Accès à l'API REST
Automatisez la gestion des signets et intégrez-vous à d'autres outils grâce à une API REST propre.
Pourquoi exécuter Linkding sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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