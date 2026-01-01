LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger, conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de l'interrogation par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.

L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS maintient vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentielle sans reconstruire l'index global — ainsi, les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.