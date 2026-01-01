Déployez LightRAG en un clic.
Un cadre de génération augmentée par récupération simple et rapide, combinant la recherche vectorielle avec des graphes de connaissances pour l'analyse de documents complexes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LightRAG
LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger, conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de l'interrogation par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.
L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS maintient vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentielle sans reconstruire l'index global — ainsi, les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.
Caractéristiques principales de LightRAG
Récupération à double niveau
Les embeddings vectoriels et les entités de graphe de connaissances se combinent dans un seul pipeline, surpassant la recherche vectorielle plate pour le raisonnement inter-documents tout en maintenant les coûts d'indexation bas.
Mises à jour incrémentielles des connaissances
De nouveaux documents s'intègrent au graphique existant sans reconstruire l'index global, ce qui permet aux données dynamiques de rester à jour sans un retraitement coûteux.
Support des fournisseurs Multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI sans réécrire les invites ni réindexer vos documents.
Cinq modes de requête
Basculez entre les stratégies de récupération Naive, Locale, Globale, Hybride et Mixte pour faire correspondre la complexité de la requête aux exigences de latence et de coût.
Interface utilisateur web intégrée
Tableau de bord basé sur un navigateur pour ingérer des documents, exécuter des requêtes et visualiser le graphe de connaissances généré de manière interactive.
API REST pour les intégrations
Les points de terminaison REST authentifiés vous permettent d'intégrer LightRAG dans des applications existantes et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi exécuter LightRAG sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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