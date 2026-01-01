Lidarr est un gestionnaire de bibliothèque musicale automatisé, construit sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise le tout dans des dossiers avec des tags et une arborescence optimisés — le tout sans aucune intervention manuelle.

L'exécution de Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur musical après chaque acquisition.