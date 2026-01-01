Déployez Lidarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collection musicale qui surveille les discographies d'artistes et organise les téléchargements avec les métadonnées MusicBrainz.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lidarr
Lidarr est un gestionnaire de bibliothèque musicale automatisé, construit sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise le tout dans des dossiers avec des tags et une arborescence optimisés — le tout sans aucune intervention manuelle.
L'exécution de Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur musical après chaque acquisition.
Caractéristiques principales de Lidarr
Surveillance automatique des versions
Suivez n'importe quel artiste et téléchargez automatiquement les nouveaux albums, singles et EPs dès qu'ils apparaissent sur vos indexeurs configurés.
Améliorations du profil de qualité
Définissez les formats audio préférés et Lidarr remplacera automatiquement les fichiers de qualité inférieure par des versions FLAC ou à débit binaire plus élevé dès qu'elles seront disponibles.
Metadonnées MusicBrainz
Enrichissez votre bibliothèque avec des noms d'artistes précis, des pochettes d'album, des dates de sortie et des listes de pistes provenant de MusicBrainz.
Intégration de serveur média
Déclenchez des analyses de bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby automatiquement une fois les téléchargements terminés afin que la nouvelle musique apparaisse instantanément.
Gestion de la discographie
Consultez les catalogues d'artistes complets, marquez les albums recherchés et suivez les sorties manquantes ou nécessitant des mises à niveau de qualité depuis un seul tableau de bord.
Pourquoi exécuter Lidarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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