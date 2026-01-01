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1 cœur vCPU
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LibreSpeed

LibreSpeed est un test de vitesse HTML5 léger et open-source qui mesure le téléchargement, l'envoi, le ping et la gigue directement dans le navigateur. Contrairement aux sites de test de vitesse commerciaux, il fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, vous permettant ainsi de publier un test de vitesse privé pour votre équipe, votre FAI ou vos clients sans envoyer de trafic via des serveurs de mesure tiers.

L'auto-hébergement de LibreSpeed sur un VPS vous offre des mesures précises et reproductibles par rapport à un serveur de confiance, avec une base de données de résultats par test qui vous permet de comparer la qualité de connexion au fil du temps. Les tests fonctionnent sur n'importe quel navigateur de bureau ou mobile moderne, sans étape d'installation ni application cliente.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LibreSpeed

Test de navigateur sans installation

Pur HTML5 et JavaScript — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur ordinateur de bureau ou mobile, sans Flash, Java ou téléchargement requis.

Téléchargement, téléversement, ping, gigue

Présente les quatre métriques standard avec une durée de test configurable et le nombre de connexions simultanées pour des résultats précis.

Base de données des résultats

Le backend SQLite ou MySQL intégré stocke chaque exécution de test avec horodatage, IP et FAI afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.

Marque personnalisable

Modifiez le HTML de l'interface, remplacez le logo et appliquez votre propre thème pour déployer un test de vitesse entièrement personnalisé pour votre organisation.

Recherche d'IP et de FAI

L'intégration facultative d'ipinfo.io enrichit chaque résultat avec le FAI, l'organisation et la localisation approximative du visiteur.

Pourquoi exécuter LibreSpeed sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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