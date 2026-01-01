LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation basée sur l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — sans limites de téléchargement, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.

L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative soignée et complète en termes de fonctionnalités.