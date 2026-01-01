Déployez LibrePhotos en un clic.
Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale automatique, détection d'objets et recherche alimentée par l'IA pour l'ensemble de votre collection.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibrePhotos
LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation basée sur l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — sans limites de téléchargement, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.
L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative soignée et complète en termes de fonctionnalités.
Caractéristiques principales de LibrePhotos
Reconnaissance faciale
Regroupe automatiquement les visages dans toute votre bibliothèque afin que vous puissiez identifier les personnes une seule fois et retrouver instantanément toutes les photos où elles apparaissent.
Recherche de photos propulsée par l'IA
Recherchez vos photos par objets, scènes et descriptions en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucune API cloud n'est requise.
Organisation automatique de photos
Les vues chronologiques et d'albums avec regroupement basé sur les événements, géocodage inversé et extraction des métadonnées EXIF organisent votre bibliothèque sans effort manuel.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez votre serveur photo avec les membres de votre famille, chacun avec sa propre bibliothèque, son propre périmètre de reconnaissance faciale et ses propres contrôles d'accès.
Prise en charge des fichiers Raw et vidéo
Gère les fichiers RAW, les formats HEIC/HEIF et les vidéos en plus des JPEG standard, en préservant la qualité d'image complète et les métadonnées.
Pourquoi exécuter LibrePhotos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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