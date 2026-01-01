Déployez LibreChat en un clic.
Plateforme de chat IA open-source offrant une interface unifiée pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles locaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreChat
LibreChat est une alternative auto-hébergée à ChatGPT avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, et les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre les différents tableaux de bord des fournisseurs.
Ce modèle regroupe la pile complète de LibreChat : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des chats, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.
Caractéristiques principales de LibreChat
Accès à l'IA multi-fournisseurs
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI et Ollama locaux et basculez entre eux dans une seule session de chat.
Requêtes de documents RAG
Téléchargez des documents et interrogez-les avec n'importe quel modèle d'IA connecté en utilisant le pipeline de récupération intégré alimenté par pgvector.
Recherche de conversations
Retrouvez instantanément les conversations passées grâce à la recherche en texte intégral optimisée par MeiliSearch sur l'ensemble de votre historique de conversation.
Gestion des utilisateurs
Enregistrer plusieurs utilisateurs avec connexion par e-mail/mot de passe, gérer l'accès aux clés API de manière centralisée et suivre la consommation de jetons par utilisateur.
Confidentialité complète
Toutes les conversations IA et les documents téléchargés restent sur votre VPS — aucune collecte de données par des tiers au-delà des API des fournisseurs d'IA que vous choisissez.
Pourquoi exécuter LibreChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.