Déployez LibreBooking en un clic.
Système open source de planification et de réservation de ressources pour les salles, les équipements et les actifs organisationnels partagés.
Sélectionnez un forfait VPS pour LibreBooking
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreBooking
LibreBooking est un fork communautaire de Booked Scheduler qui transforme n'importe quel navigateur web en un guichet de réservation en libre-service pour les salles, les véhicules, les équipements de laboratoire, les installations sportives ou toute autre ressource partagée. Les vues de disponibilité de type calendrier, les réservations récurrentes, les flux de travail d'approbation et les quotas permettent aux organisations de remplacer les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées par un système de réservation structuré.
L'auto-hébergement de LibreBooking sur votre propre VPS garde les données de réservation, les coordonnées des membres et l'historique d'utilisation entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis des calendriers SaaS tiers. La base de données MariaDB incluse conserve chaque réservation, groupe et définition d'accessoire après les redémarrages.
Caractéristiques principales de LibreBooking
Réservations de ressources
Réservez des salles, des équipements et des ressources partagées via des vues de type calendrier avec des affichages par jour, semaine et mois.
Réservations récurrentes
Planifiez des réservations récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec détection des conflits et contrôles de date de fin.
Flux de travail d'approbation
Exiger que les réservations soient approuvées par les administrateurs de ressources avant qu'elles ne prennent effet, avec des notifications par e-mail à chaque étape.
Groupes et autorisations
Attribuez les utilisateurs à des groupes, accordez un accès par ressource et appliquez des quotas de réservation pour que les ressources très demandées soient équitablement réparties.
Accessoires et compléments
Associez les accessoires à quantité limitée, tels que les projecteurs ou les microphones, aux réservations afin que l'inventaire reste synchronisé.
API REST et rapports
Intégrez-vous aux systèmes externes via l'API REST et extrayez des rapports d'utilisation pour éclairer la planification des capacités.
Pourquoi exécuter LibreBooking sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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