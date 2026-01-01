Déployez Letta en un clic.
Cadre open-source pour la création d'agents d'IA avec état, dotés d'une mémoire persistante, capables d'apprendre et de s'améliorer au fil du temps.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Letta
Letta est un framework open-source pour la création d'agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta maintiennent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, rappellent les préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.
L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Letta
Mémoire persistante de l'agent
Les agents conservent le contexte entre les sessions grâce à des blocs de mémoire structurés, de sorte qu'ils n'oublient jamais les conversations passées ou les préférences de l'utilisateur.
Prise en charge multi-fournisseur des LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, et plus encore — échangez les modèles sans modifier la logique de votre agent.
API REST et SDK
API REST complète avec des SDK Python et TypeScript pour intégrer des agents à état dans n'importe quelle application ou flux de travail.
Orchestration multi-agents
Créez des pipelines complexes avec une communication d'agent à agent, une mémoire partagée et une exécution coordonnée des tâches.
Exécution de l'outil
Les agents peuvent appeler des outils personnalisés et exécuter du code dans des environnements isolés pour agir sur le monde réel.
Auto-correction de la mémoire
Les agents mettent à jour leurs propres blocs de mémoire en temps réel, permettant une amélioration continue et un comportement adaptatif.
Pourquoi exécuter Letta sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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