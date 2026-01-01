Leantime est un système de gestion de projet open source conçu spécifiquement pour les équipes qui ont besoin d'une coordination puissante sans les méthodologies de gestion de projet complexes. Il combine des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des feuilles de temps, des wikis et des outils stratégiques uniques comme le Lean Canvas et l'analyse SWOT dans une plateforme cohérente — disponible en plus de 20 langues avec prise en charge LDAP et OIDC pour les environnements d'entreprise.

L'auto-hébergement de Leantime sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des projets illimités et aucun coût de licence par siège. Vos données de projet, plans stratégiques et historique d'équipe restent sur une infrastructure que vous contrôlez, soutenus par MariaDB pour une persistance fiable.