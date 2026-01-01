Déployez Leantime en un clic.
Plateforme de gestion de projet open source conçue pour les non-chefs de projet, combinant des outils de stratégie, de planification et d'exécution.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Leantime
Leantime est un système de gestion de projet open source conçu spécifiquement pour les équipes qui ont besoin d'une coordination puissante sans les méthodologies de gestion de projet complexes. Il combine des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des feuilles de temps, des wikis et des outils stratégiques uniques comme le Lean Canvas et l'analyse SWOT dans une plateforme cohérente — disponible en plus de 20 langues avec prise en charge LDAP et OIDC pour les environnements d'entreprise.
L'auto-hébergement de Leantime sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des projets illimités et aucun coût de licence par siège. Vos données de projet, plans stratégiques et historique d'équipe restent sur une infrastructure que vous contrôlez, soutenus par MariaDB pour une persistance fiable.
Caractéristiques principales de Leantime
Vues multiples de tâches
Basculez entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les vues calendrier, liste et tableau pour vous adapter à la manière dont votre équipe préfère travailler.
Outils de planification stratégique
Créez un Lean Canvas, un Business Model Canvas et une analyse SWOT directement sur la plateforme pour aligner les tâches quotidiennes avec les objectifs commerciaux.
Suivi du temps intégré
Imputez les heures aux tâches et aux projets pour une facturation, une paie et une analyse des coûts de projet précises, sans outil séparé.
Utilisateurs illimités
Ajoutez autant de membres d'équipe que nécessaire avec des autorisations basées sur les rôles par projet et sans frais de licence par siège.
Authentification d'entreprise
Connectez-vous aux fournisseurs LDAP ou OIDC et activez l'authentification à deux facteurs pour les normes de sécurité à l'échelle de l'organisation.
Pourquoi exécuter Leantime sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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