Déployez LazyLibrarian en un clic.
Outil d'automatisation qui suit les auteurs, trouve des livres électroniques et des livres audio, et les transmet à vos téléchargeurs.
Sélectionnez un forfait VPS pour LazyLibrarian
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LazyLibrarian
LazyLibrarian est le pendant de Sonarr et Radarr, mais dédié aux livres — un serveur d'automatisation auto-hébergé qui surveille vos auteurs préférés, suit les sorties de livres individuelles, recherche des fichiers correspondants sur Usenet et les indexeurs de torrents, et transmet les versions choisies à NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou tout autre téléchargeur que vous utilisez déjà.
L'auto-hébergement de LazyLibrarian sur un VPS vous offre un bibliothécaire disponible 24h/24 et 7j/7 qui détecte les nouvelles sorties dès leur apparition, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque Calibre existante, et renomme et étiquette tout automatiquement afin que votre collection d'ebooks et de livres audio reste organisée sans travail manuel.
Caractéristiques principales de LazyLibrarian
Suivi et découverte des auteurs
Ajoutez des auteurs par nom et LazyLibrarian construit leur bibliographie complète à partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary et d'autres sources.
Support livres audio et livres numériques
Gère les formats de livres audio et de livres électroniques avec des règles de qualité et de source distinctes pour chacun, ainsi une seule instance gère deux bibliothèques.
Intégration de Calibre et Goodreads
Importe votre bibliothèque Calibre existante pour éviter les doublons, synchronise les listes de lecture/à lire de Goodreads, et met à jour automatiquement les métadonnées.
Prise en charge native de l'indexeur
Plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, et des dizaines d'indexeurs Usenet et torrent via Newznab et Torznab.
Suivi des magazines et des séries
Surveille les magazines thématiques et les séries de plusieurs livres, mettant en file d'attente les nouvelles parutions dès qu'elles atteignent les indexeurs sans recherches manuelles.
Pourquoi exécuter LazyLibrarian sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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